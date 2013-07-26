В Киеве внедорожник врезался в трактор (фото, видео)

В результате ДТП три человека госпитализированы в тяжелом состоянии

На столичном проспекте Комарова автомобиль Volkswagen Touareg совершил столкновение с прицепом трактора.

Предварительно установлено, что внедорожник двигался по проспекту Комарова от центра в направлении Большой Окружной дороги. По невыясненным причинам его водитель не заметил или слишком поздно заметил трактор с прицепом, груженным бутовым камнем, сообщает «Автополигон».

В результате удара Volkswagen оказался полностью разбитым – удар пришелся выше лонжеронов и всех запрограммированных зон сминания, как раз в передние стойки.

Вследствие ДТП пострадали три человека, которых госпитализировали в тяжелом состоянии. Кто из них был за рулем – установит следствие.

Водитель трактора рассказал, что он двигался на базу после ремонта проезжей части на улице Дмитриевской. Габариты на прицепе и самом тракторе работали исправно, двигался он во втором ряду, так как правый ряд был занят припаркованными автомобилями.

На месте работала оперативно-следственная группа.

Фото: «Автополигон»

Видео: ТСН.ua