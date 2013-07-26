Киевлянам из-за празднования Крещения Руси вернули горячую воду

Горячую воду вернули жителям Русановки, Березняков и Печерска / Фото: gazeta.a42.ru

В Киеве по случаю празднования 1025-летия Крещения Киевской Руси ПАО «Киевэнерго» приостановило гидравлические испытания теплосетей на жилых массивах Русановка, Березняки, Печерск и возобновило горячее водоснабжение.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«С 23 июля ПАО «Киевэнерго» приостановило гидравлические испытания теплосетей в частях Печерского, Голосеевского и Днепровского районов (жилые массивы Русановка, Березняки, Печерск) и возобновило жителям горячее водоснабжение. Испытательные работы приостановлены по случаю празднования 1025-летия Крещения Киевской Руси», – говорится в сообщении.

Возобновить работы и завершить гидравлические испытания в частях вышеуказанных районов планируется в августе. «Точная дата возобновления испытательных работ потребителям будет сообщена дополнительно», – сообщили в пресс-службе.

Также в компании напомнили, что гидравлические испытания тепловых сетей в части Печерского, Голосеевского и Днепровского районов, согласно графику, утвержденному КГГА, планировалось выполнить с 16 по 30 июля.