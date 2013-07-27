Порошенко подтвердил намерение баллотироваться в мэры Киева

Мэр Киева должен быть на одинаковом расстоянии ко всем политическим силам, - этим Порошенко в интервью «5 каналу» объяснил свою непринадлежность ни к одной из партий.

«Я буду участвовать в выборах и буду делать все, чтобы эти выборы состоялись. И помощь наших партнеров из Европейского Союза, которые помогут нам устранить грубое нарушение законодательства со стороны большинства Верховной Рады сейчас будет очень нужна », сообщил он.

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«В связи с тем, что мы сейчас должны продемонстрировать победу демократии, не только в плане назначения выборов, а в том, что киевляне имеют возможность и право побеждать на этих выборах. И не сомневаюсь, что кандидат, который сегодня претендует на то, чтобы идти и побеждать, должен быть равно приближен ко всем политическим силам, для того чтобы наличие или принадлежность к другой не вызывало определенного настороженного восприятия представителей другой политической силы. Именно этим объясняется мое решение быть беспартийным, равно близким ко всем политическим силам», подчеркнул Порошенко.