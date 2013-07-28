Во Владимирском соборе совершается Божественная литургия

Во Владимирском кафедральном соборе Украинской православной церкви (Киевского патриархата) в столице проходит Божественная литургия по случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси.

Как передает корреспондент УНИАН, литургию возглавляет предстоятель Украинской православной церкви Киевского Патриархата, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.

После завершения литургии, ориентировочно в 11.30 начнется крестное шествие от Владимирского собора до памятника Святому равноапостольному князю Владимиру, где состоится молебен.