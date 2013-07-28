Патриарх Кирилл начал проповедь в Лавре
11:55, 28 июля 2013Киев
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В Киево-Печерской лавре совершается Божественная литургия
В данное время в рамках мероприятий к 1025-летию Крещения Руси в Киево-Печерской лавре проходит Божественная литургия. Как передает Сегодня с места событий, патриарх Кирилл начал свою проповедь.
Отметим, многие киевляне занимали очередь еще с ночи, чтобы попасть на эту литургию.
Напомним также, что 27 июля люди, которые даже по специальным приглашениям не смогли попасть на молебен на Владимирской горке, пытались туда прорваться.
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