Патриарх Кирилл начал проповедь в Лавре

В данное время в рамках мероприятий к 1025-летию Крещения Руси в Киево-Печерской лавре проходит Божественная литургия. Как передает Сегодня с места событий, патриарх Кирилл начал свою проповедь.

Отметим, многие киевляне занимали очередь еще с ночи, чтобы попасть на эту литургию.

Напомним также, что 27 июля люди, которые даже по специальным приглашениям не смогли попасть на молебен на Владимирской горке, пытались туда прорваться.