На достройку Театра на Подоле не хватает 70 миллионов

Театр обещали открыть в 2013 году / Фото: «Обозреватель»

Новое здание Театра на Подоле, которое находится на Андреевском спуске в Киеве, вероятнее всего, в этом году не откроют, хотя о намерениях завершить строительство в 2013 году ранее заявляли чиновники КГГА.

Этот объект возводится на спуске уже восьмой год. Возле недоштукатуренного здания не видно рабочих, строительные леса демонтировали, а мусор из под стен будущего театра никто не вывозит. Здесь же валяется табличка с макетом будущего здания, сообщает «Сегодня».

Напомним, ранее городские чиновники заявляли, что киевский Театр на Подоле – один из лучших в стране, и он сможет переехать в новое помещение уже в этом году (сейчас их спектакли проходят в старом здании театра, которое находится неподалеку). Здесь планировали провести отделочные работы на фасаде, смонтировать новую систему отопления и подключить водопровод.

Впрочем, от этих планов в Киевской городской государственной администрации, похоже, отказались. «Город, конечно же, нуждается в новых театрах и культурных объектах. Но, увы, на достройку Театра на Подоле нет финансирования. И в этом году мы не сможем ввести его в эксплуатацию. Чтобы достроить здание театра, нужно полгода, и как минимум 70 млн грн. В городской казне таких денег нет. Возможно, откроем театр в следующем году», – говорит заместитель председателя КГГА Михаил Кучук.