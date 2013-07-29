Новому директору «Борисполя» советуют вернуть лоукосты и открыть кинотеатр

По мнению Колесникова, аэропорт должен иметь 70-80% доходов от неавиационной деятельности

Новый руководитель аэропорта «Борисполь» Алексей Кочанов получил в «наследство» сложное хозяйство.

Главные воздушные ворота страны в этом году понесли убытки в 7 млн грн. К тому же есть проблемы с новым терминалом D – тут до сих пор не работают магазины и рестораны, сообщают «Вести».

«Ожидание пассажиров не должно быть утомительным. Тут нужно серьезно заняться фуд-кортом, которого нет. А в мировых аэропортах практикуют даже кинотеатры – почему бы у нас не сделать», – считает руководитель транспортного комитета Верховной Рады и экс-глава Мининфраструктуры Борис Колесников.

Также экс-министр советует заняться поиском лоукостов и инвестора на строительство большого паркинга – сам «Борисполь» из-за долгов не потянет. «Аэропорт должен иметь 70-80% доходов от неавиационной деятельности – паркинги, магазины, фуд-корты», – уверен Колесников.

С бывшим министром согласен и эксперт Александр Мироненко: аэропорту действительно нужны лоукосты. «Нужно ввести скидки для обслуживания лоукостов, ведь Мининфраструктуры это разрешает – до 80%. Если «Борисполь» это сделает, то к ним может вернуться и «Визз Эйр», появятся другие лоукосты. База для их обслуживания есть – пустующий терминал F», – отметил Мироненко.

Проблемы у «Борисполя» и с получением доходов. «Не только пассажиры не могут перекусить в терминале D, но и аэропорт недополучает деньги за аренду. Они не смогли согласовать с Фондом госимущества открытие фуд-корта, может, это было и не просто так. В терминале B дьюти-фри закрылся, так как тут теперь только внутренние рейсы», – говорит эксперт.

Еще одна претензия – аэропорт, претендующий на звание хаба, не может обеспечить достойное обслуживание трансферных пассажиров. «Людей возят в старых автобусах», – подчеркнул Мироненко.