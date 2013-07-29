Катеринчук уверен, что самозащита огнестрельным оружием не превратит Украину в Дикий Запад

Катеринчук утверждает, что внес поправку после событий во Врадиевке

Пределы личной безопасности и обороны, предусмотренные украинским законодательством, не позволяют человеку защититься у себя дома адекватными методами в случае посягательства на его жизнь или здоровье.

Так народный депутат Украины фракции «Батькивщина», лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук прокомментировал свою поправку в Уголовный кодекс Украины, которая предлагает разрешить людям защитить себя, семью и своих близких исключительно в собственном доме, используя огнестрельное оружие.

«Эта поправка появилась после Врадиевских событий, после общения с людьми, которые чувствуют себя незащищенными, и говорят о том, что их некому защитить в этой стране», – цитирует Николая Катеринчука ТСН.ua.

По словам автора, законопроект был написан с использованием опыта стран-лидеров по защите прав и свобод человека. В основу его легла доктрина США и Великобритании «Castle law», что значит «Мой дом – моя крепость».

«Скептики говорят, что в случае одобрения поправки у нас будет Дикий Запад. Я хочу сказать, что у нас сегодня убийства на бытовой почве без огнестрельного оружия, с помощью ножа и т.д., куда более распространенное явление в сравнении с заказными убийствами», – считает Катеринчук.

Также он перечислил несколько обязательных пунктов юридической практики США и Великобритании, которые определяют четкую позицию по поводу возможностей использования оружия для самозащиты в собственном доме.

«Во-первых, никто не ходит в гости без приглашения. Во-вторых, если используется любой предмет для посягательства на вашу жизнь, вы имеете право использовать оружие. Люди проходят специальную подготовку и оружие они должны хранить в специальном сейфе», – утверждает нардеп.

Политик убежден, что эта поправка позволит гражданам Украины чувствовать себя защищенными. «Пришло время людям почувствовать себя защищенными и свободными гражданами. Ведь гражданин, который не чувствует себя защищенным, превращается в раба, и всего боится», – подчеркнул Катеринчук.