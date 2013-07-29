На Днепре в Киеве появится купальня в форме креста

Проект признан лучшим на конкурсе памятного знака 1025-летия Крещения Руси / Фото: kga.gov.ua

Монумент Креста-купальни уже через год может появиться на набережной Днепра. Этот проект был признан лучшим на конкурсе памятного знака 1025-летия Крещения Руси, который провела мэрия.

Крест выбрали члены жюри и большинство киевлян, голосовавших в Интернете, сообщают «Вести».

«Внутренний контур монумента имеет вид казацкого креста, в котором можно будет купаться на Крещение, изготовлен из дерева и металлического каркаса, а основой станут железобетонные сваи. По ночам крест будет светиться», – объясняют авторы из Архитектурного бюро Проценко.