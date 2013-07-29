В Киеве открыли отреставрированную колонну Магдебургского права (фото)

Памятник воссоздали в том виде, какой он имел на период 1862 года

В столице открыли отреставрированную колонну Магдебургского права.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, открытие состоялось 28 июля с участием вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула и председателя КГГА Александра Попова.

«К 1025-летию крещения Киевской Руси мы осуществили масштабную реставрацию колонны Магдебургского права и прилегающей территории. Этот памятник был установлен в честь возвращения Киеву в 1802 году Магдебургского права, которое он впервые получил еще в XV веке. Второе название монумента – нижний памятник Святому Владимиру. По легенде, на этом месте Святой Равноапостольный князь Владимир крестил своих сыновей. С момента установления памятника периодически проводились лишь ремонтно-реставрационные работы, и только сейчас мы воссоздали памятник в том виде, какой он имел на период 1862 года, когда в центральной арке нижней части колонны была устроена часовня с фонтаном», – сообщил во время торжественной церемонии открытия Попов.

Он выразил благодарность архитекторам, художникам и строителям за их вклад в возрождение святыни Киева.

Отреставрированную колонну Магдебургского права освятил Митрополит Антоний, после чего сводный хор исполнил духовный гимн Украины «Боже Великий, Единый, нам Украину храни!».

В пресс-службе напомнили, что во время реконструкции Колонны также была отремонтирована лестница, обустроены подходы к памятнику от Набережного шоссе. Подземный переход, ведущий к Днепру, получил современное освещение, а на стенах воспроизведена карта Киева Х-ХІІІ вв.

Также были проведены работы по декоративной отделке подпорной стенки Набережного шоссе. Арки, которыми заканчивается подземный переход, украшены тематическими барельефами с изображениями Владимира Великого и Иоанна Крестителя.

Как сообщал УНИАН, 23 июля Попов заявил, что на реконструкцию Владимирской горки и колонны Магдебургского права вместе с лестницей в этом году израсходовано 18 млн грн.

Фото: пресс-служба КГГА