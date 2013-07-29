В КГГА против уплотнения застройки Киева

Попов предлагает строить жилые дома на месте промзон

В Киеве отказываются от практики выделения участков под коммерческое строительство в густонаселенных кварталах сложившейся застройки. Приоритетным направлением развития Киева городская власть считает комплексное освоение территорий, нуждающихся в реновации.

«Если мы хотим, чтобы Киев развивался, чтобы он стал по-настоящему европейской столицей, нам не обойтись без реновации промзон и территорий старой застройки. Сегодня сотни гектаров киевской земли используются нерационально. Огромные территории бывших заводов превратились в склады и пустыри или распродаются собственниками по частям. Коммунально-складские зоны заброшены, в том числе в центре города. При этом мы не можем выделить участки для строительства социального и доступного жилья, которое так необходимо киевлянам. Президент в рамках заданий по развитию строительной отрасли дал поручение активизировать реализацию программ по строительству доступного жилья. Обязательства по обеспечению киевлян недорогими или бесплатными квартирами мы взяли на себя и в рамках Стратегии развития Киева. Но строить дома по методу «точечной» застройки – это не выход. Против такого «уплотнения» возражают и сами киевляне. Поэтому первоочередная наша задача – провести ревизию использования киевской земли и разработать комплекс мер по рационализации ее использования», – заявил Александр Попов.

По словам главы КГГА, наиболее целесообразным городская власть считает комплексное освоение нерационально используемых территорий. Для решения этой задачи КГГА планирует привлекать к сотрудничеству крупные девелоперские компании и серьезных инвесторов. «На этих территориях должны строиться не только жилые дома, но и школы, детсады, медамбулатории, торговые комплексы, заведения культуры. Мы также продолжаем поиски инвесторов, которые взялись бы за комплексную реконструкцию кварталов ветхой застройки. Если мы строим европейскую столицу, то должны подходить к освоению города с европейскими мерками», – убежден Попов.

Напомним, на расширенном заседании правительства, где рассматривался окончательный проект Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы, Президент Украины Виктор Янукович дал ряд поручений по развитию строительной отрасли. В частности, глава государства поручил активнее привлекать строительную отрасль к реализации госпрограмм доступного жилья, которые не только решают острый квартирный вопрос украинцев, но и стимулируют развитие строительной индустрии и смежных отраслей экономики. Как известно, одно рабочее место в строительной отрасли создает еще пять в смежных.

С начала 2013 года количество строительных площадок, на которых строятся дома по программам доступного жилья, выросло в девять раз. На сегодняшний день в Украине строится уже 77 таких домов, где в сумме будет 6600 квартир. Киев находится на лидирующих позициях по темпам строительства доступного жилья. Кроме того, в городе ведется подготовка к строительству социального и служебного жилья.