ВАСУ отказался судить нардепов за неназначение выборов в Киеве

Судья ВАСУ Эдуард Швед отказал нардепам в открытии производства по делу / Фото: «Обозреватель»

Высший административный суд Украины отказался открыть производство по иску народных депутатов от «Батькивщины» Юрия Одарченко и Александра Чорноволенко к Верховной Раде с требованием назначить дату выборов Киевского городского совета и мэра столицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской партийной организации «ВО «Батькивщина», в которую поступило соответствующее постановление суда.

Судья ВАСУ Эдуард Швед отказал народным депутатам в открытии производства по делу. Указанная в постановлении мотивация – назначение выборов не является проявлением властных полномочий Верховной Рады Украины, а поэтому обжаловать их в административном порядке невозможно.

Кроме того, в отказе также отмечено, что любые действия Верховной Рады относительно принятия законов, постановлений или иных актов не являются проявлением властных полномочий, а поэтому не могут быть обжалованы.

По мнению Одарченко, постановление суда может иметь серьезные последствия.

«Судом, в сущности, предоставлен полный иммунитет Верховной Раде Украины, поскольку все ее действия так или иначе связаны с принятием определенных актов. Удивляет тот факт, что раньше этот же суд успешно рассматривал исковые заявления о незаконности назначения внеочередных местных выборов, указывая при этом, что такие дела ему подсудны», – сказал он.

По словам Одарченко, данное постановление, его мотивация, – это «указатель к отмене выборов Президента Украины в 2015 году».

«Как известно, очередные и внеочередные выборы Президента назначаются именно Верховной Радой Украины. Учитывая постановление ВАСУ, в случае, если Верховная Рада откажется назначать выборы, не будет существовать никакой юридической возможности принудить ее к этому», – предположил депутат.

В пресс-службе напомнили, что в середине июля Одарченко и Чорноволенко подали иск к Верховной Раде Украины с требованием признать противоправным ее бездействие относительно неназначения выборов в Киеве. Депутаты требовали от суда обязать Верховную Раду назначить внеочередные выборы городского головы и депутатов столичного городского совета.

Справка УНИАН. 25 мая 2008 года в Киеве состоялись внеочередные выборы мэра и депутатов городского совета. Киевским городским головой стал тогдашний мэр Леонид Черновецкий.

Черновецкий досрочно сложил свои полномочия еще 1 июня 2012 года. Его обязанности исполняет секретарь Киевсовета Галина Герега.

2 июня истек определенный Конституцией Украины срок полномочий Киевского городского совета и мэра столицы.