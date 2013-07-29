Свидетеля по делу Индило приведут в суд силой

Рымар, который находился в одной камере с Индило, второй раз не явился в суд

Деснянский районный суд города Киева перенес рассмотрение уголовного дела об обстоятельствах смерти студента Игоря Индило в Шевченковском райуправлении милиции из-за повторной неявки свидетеля.

Как передает корреспондент УНИАН, судья Ирина Дигтяр сообщила, что свидетель Анатолий Рымар (задержанный, который находился в камере вместе с Индило – УНИАН) дважды не явился на допрос на судебное заседание, поэтому суд решил применить принудительный привод этого свидетеля. «Суд считает необходимым применить привод свидетеля Анатолия Рымара, и перенести рассмотрение дела на 11 часов 14 августа», – сказала судья.

При этом представители потерпевших и подсудимых были единодушны относительно принудительного привода свидетеля Рымара.

Дигтяр также сообщила, что на следующем заседании планируется допросить 4 свидетелей по делу Индило.

Как сообщал УНИАН, Индило умер в Шевченковском райуправлении милиции 18 мая 2010 года – участковый милиционер забрал Индило из общежития в отделение милиции, а на утро родителей попросили забрать тело парня из морга.

Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками райуправления милиции. Дело было передано на расследование в прокуратуру столицы, где установили, что смерть студента стала следствием служебной халатности и превышения полномочий со стороны двух работников правоохранительных органов.

5 января 2012 года Деснянский райсуд столицы приговорил участкового Сергея Приходько, обвиняемого в причастности к гибели Индило, к 5 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года.

Перед этим суд закрыл уголовное дело в отношении еще одного подсудимого – старшего инспектора Шевченковского райуправления милиции Сергея Коваленко. Это дело по части 1 статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины было закрыто на основании акта амнистии.

12 января 2012 года адвокат родителей Индило подал жалобу в Апелляционный суд Киева на решение Деснянского райсуда об условном осуждении бывшего сотрудника милиции, который обвинялся в причастности к смерти студента.

15 мая этого года Апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу и направил на новое судебное рассмотрение уголовное дело по факту смерти Индило.

18 июля Деснянский райсуд Киева начал рассмотрение по существу этого уголовного дела.