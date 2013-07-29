«Формулу-1» на Киевском море посетили 60 тысяч человек (фото)

В турнире принимали участие 9 команд из 14 стран мира

В выходные Киевская область уже третий раз подряд принимала этап Чемпионата мира по гонкам на моторных лодках «Формула-1» на воде, а также соревнования на кубок Президента Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КОГА, гонки состоялись по инициативе председателя Киевской облгосадминистрации Анатолия Присяжнюка и при поддержке Президента Виктора Януковича.

В турнире принимали участие 9 команд из 14 стран мира. В первый день спортсмены соревновались в квалификационных заездах, которые определили очередность выступления на главных гонках. На следующий день состоялись сами соревнования, победителем которых стал представитель команды Китая Филипп Чаппи. Вторую и третью ступеньки заняли пилоты команд Катара – Шон Торенте и Алекс Карелла. В воскресенье, 28 июня, состоялись соревнования на кубок Президента Украины. Здесь победу праздновал Сэми Селио, представитель итальянской команды.

В целом за три дня соревнований Вышгород посетили около 60-ти тысяч зрителей из разных уголков Украины. Также на гонки прибыли иностранцы.

Участники и международные промоутеры соревнований отметили высокий уровень организации и проведения украинского этапа Чемпионата мира «Формула-1» на воде.

Также в рамках соревнований состоялся чемпионат мира «Богатырские игры». Богатыри из 13 стран мира тянули сани весом в полтонны, перебрасывали 300-килограммовые шины и приседали с автомобилями на плечах.

Как сообщил губернатор Киевской области, в настоящее время ведутся переговоры о проведении в области международного фестиваля по аквабайку.