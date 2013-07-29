Милиция открыла дело по факту кражи мемориальной доски Столыпину

Мемориальная доска Столыпину находилась на ул. Гончара, 33 / Фото: zn.ua

Милиция открыла уголовное производство по факту исчезновения мемориальной доски премьер-министру Российской империи (1906-1911) Петру Столыпину с дома по улице Гончара, 33 в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Шевченковского районного управления ГУ МВД Украины в г. Киеве.

«Открыто уголовное производство по статье 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Открыто 17 июля. Нам позвонили по телефону на номер 102, позвонил по телефону гражданин Украины и рассказал, что доски нет», – сказал собеседник УНИАН.

Как сообщал УНИАН, в Киеве со здания по ул. Гончара, 33 исчезла мемориальная доска Столыпину.

В связи с этим Посольство Российской Федерации в Украине передало Министерству иностранных дел Украины ноту.

Справка УНИАН. В сентябре 2011 года в Киеве на здании по ул. Гончара, 33 открыли мемориальную доску Столыпину по случаю 150-й годовщины со дня его смерти.

Через несколько месяцев после открытия доска подверглась вандализму – неизвестные нанесли по ней удары, в результате чего на ней остались следы. В российском посольстве осудили настоящий акт вандализма и направили ноту по поводу этого инцидента в МИД Украины с надеждой на соответствующую реакцию украинской стороны.