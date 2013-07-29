Киевляне по поддельным паспортам брали кредиты в банках

Главной действующей фигурой в группе была одна из девушек, которая ходила в банки / Фото: visnyk.zp.ua

В Голосеевском районе Киева задержана группа в составе четырех человек (двое ребят и две девушки), которые мошенническим путем получали кредиты в банках по поддельным документам.

Как сообщили УНИАН в Голосеевском райуправлении столичной милиции, главной действующей фигурой в группе была одна из девушек, которая и ходила в банки. Правоохранители задержали ее в тот момент, когда она вышла из банка и садилась в авто. Там ее ожидали остальные. При себе у девушки выявили кредитную карточку на сумму 20 тыс. грн. Злоумышленница не спорила и впоследствии созналась в содеянном.

У семейной пары было найдено около 15 паспортов с переклеенными фотографиями.

Все участники задержаны и доставлены в Голосеевское РУ.

Сведения о правонарушении внесены в Единый реестр по ч. 1, ст. 190 «Мошенничество» и ч. 1 и ч. 4, ст. 358 «Подделка документов».