За выходные в Киеве утонули два человека

Оба ЧП произошли в одном озере / Фото: kiyevskiy-drug.livejournal.com

За два выходных дня в озере «Довгий лан», находящемся на улице Марины Цветаевой в Деснянском районе Киева, утонули два человека.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве, первый случай произошел 27 июля около 14:00. Компания из 5 мужчин примерно одного возраста – около 40 лет – отдыхала на берегу озера, распивая спиртные напитки. Во время купания один из мужчин исчез из поля зрения, товарищи пытались самостоятельно спасти его. Но все попытки оказались тщетными.

Доставать утопленника из акватории принялись деснянские спасатели. Разведав дно озера, водолазы за 10 минут нашли 38-летнего погибшего мужчину в 20 метрах от берега на глубине 7 метров. С помощью водолазного снаряжения спасатели подняли тело на поверхность и транспортировали его на берег.

Следующий случай произошел 28 июля в 16:00 в том же озере. Компания юношей также отдыхала на берегу с распитием алкогольных напитков. Один из них пошел купаться и долго не возвращался. Взволнованные товарищи начали бить тревогу – вызвали спасателей.

Водолазы за считанные минуты обнаружили утопленника на расстоянии 15 метров от берега, на глубине 5 метров. С помощью водолазно-спасательного снаряжения тело погибшего было поднято на поверхность и доставлено к берегу. После того, как врачи констатировали смерть, погибшего передали службе «102».

Всего с начала года на воде погибли 50 человек, еще 21 – спасен.

Чтобы не продолжать печальную статистику, столичные спасатели обращаются к жителям и гостям города с просьбой не пренебрегать предостережениями на отдыхе, соблюдать элементарные правила собственной безопасности на воде.