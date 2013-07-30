Проезд в киевском метро может подорожать вдвое

Киевский метрополитен уже подал в КГГА предложение о повышении цен на проезд

До конца года в столице может подорожать проезд в транспорте.

Как выяснилось, и метрополитен, и «Киевпасстранс» уже подали свои предложения о повышении цены на проезд в управление ценовой политики Киевской городской государственной администрации, сообщают «Вести».

Какие именно цифры там фигурируют, чиновники не признаются. «Намного больше, чем две гривны, но точно я вам не скажу. Пусть там считают и думают», – говорит гендиректор КП «Киевпасстранс» Николай Ламбуцкий.

О том, что расчетами занимаются в мэрии, подтвердил и директор департамента транспорта Евгений Водовозов: «Рано или поздно обратимся к Киевраде с предложением поднять тарифы».

По словам замглавы КГГА по транспорту Михаила Костюка, экономически обоснованной считают стоимость проезда 3,5-4 грн в метро, в наземном транспорте – 3 грн.

Однако это не означает, что киевляне будут платить такую сумму. Сейчас разрабатывается система единого билета. Согласно ей, одноразовый проезд в транспорте будет стоить дороже, а если киевляне будут пользоваться многоразовыми пластиковыми карточками, то это обойдется намного дешевле.