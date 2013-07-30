В Киеве экс-банкиры украли у вкладчиков 8 миллионов

Злоумышленники произвели и активировали дополнительные платежные карты клиентов банка / Фото: nnm.ru

Столичные правоохранители завершили расследование уголовного производства в отношении двух экс-сотрудников банка, которые незаконно сняли более 8,4 млн гривен со счетов вкладчиков.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Голосеевского района Киева, установлено, что аферу в феврале текущего года разработали и осуществили бывшие менеджеры финучреждения.

Воспользовавшись доступом к банковской системе, злоумышленники произвели и активировали дополнительные платежные карты клиентов банка, с помощью которых через банкоматы снимали средства с их счетов.

Таким образом служащие банка обманули 71 вкладчика на сумму более 8,4 млн грн.

По результатам предварительного расследования прокуратурой Голосеевского района Киева утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении экс-менеджеров по ч. 4 ст. 190 УК Украины, ч. 3 ст. 362 УК Украины и ч. 2 ст. 200 УК Украины.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

В пресс-службе также напоминают, что один из мошенников был задержан при попытке бегства за границу с 1 миллионом гривен наличными. Подсудимый отказался сотрудничать со следствием и сейчас находится под арестом в Киевском СИЗО.

Второй подсудимый скрывался в Чехии, однако добровольно вернулся в Украину для дачи показаний в уголовном производстве. Он находится под домашним арестом.