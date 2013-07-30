В Киеве отменят 24 маршрутных рейса (список)

Маршрутки обещают заменить автобусами и троллейбусами

Киев отказывается от маршруток. До осени в столице исчезнут 24 маршрутных направления из 300, а в будущем маршруток и вовсе не останется в столице.

Власти обещают, что их заменят автобусы и троллейбусы, а пассажиры не будут по полчаса ожидать на остановках, сообщают «Вести».

Уже 21 августа в конкурсе на маршруты не будет более двадцати наименований. «Большинство этих маршрутов дублируются общественным транспортом, поэтому мы решили увеличить количество автобусов и троллейбусов и закрыть маршрутки. Киевляне не почувствуют разницы, мы запустим дополнительный транспорт», – уверил директор департамента транспортной инфраструктуры Евгений Водовозов.

Отменять маршрутки власти намерены и дальше. Например, в новых условиях конкурса есть требование, что машина должна быть не старше семи лет. «А старше семи лет в Киеве половина маршруток, то есть тысяча. Никакой завод не сможет произвести так много машин», – говорит глава Ассоциации перевозчиков Киева Валерий Липецкий.

Власти обещают, что перевозчикам дадут временное разрешение на год работы, чтобы они успели обновиться.

Киевляне уже начали бить тревогу. «Я живу на жилмассиве «Чайка», практически выезд из Киева, сюда доезжают только 561-я маршрутка и 37-й автобус. Маршрутка ходит забитая, но через каждые пять минут, а автобуса не дождешься. При этом, заплатив на 50 коп. дороже, в маршрутке я до Святошина доезжаю за 10 минут, а в автобусе – за 20», – возмущается жительница улицы Бударина.

«Я не представляю, как буду на Рыбальский остров добираться без 453-й маршрутки. В час пик там ни в автобус, ни в маршрутку не влезешь, а, кроме офисов, там общежития и жилые дома. Людям пешком придется ходить», – возмущается другая киевлянка.

Эксперт по перевозкам Богдан Аганин говорит, что, прежде чем отказываться от маршруток, нужно добиться, чтобы коммунальный транспорт ходил как часы. «А для этого нужно внедрить единую систему управления, чтобы весь транспорт отслеживался в режиме реального времени. Система должна следить, опаздывает ли машина, стоит ли в пробке, много ли пассажиров на остановке, и ездить они должны по выделенным полосам. Тогда киевляне не побоятся пересаживаться в коммунальный транспорт», – отметил эксперт.

В ближайшее время будет отменено курсирование следующих маршрутных такси: №177 (Луначарского – станция метро «Бориспольская»), №186 (станция метро «Святошин» –Стеценко), №188 (станция метро «Нивки» – Симиренко), №214 (станция метро «Харьковская» – Здолбуновская), №238 (станция метро «Контрактовая площадь» – станция метро «Выдубичи»), №240 (станция метро «Лесная» – Волкова), №241 (станция метро «Лесная» – Жукова), №245 (станция метро «Левобережная» – Шумского), №246 (станция метро «Левобережная» – Карбышева), №248 (станция метро «Левобережная» – г-ца «Славутич»), №425 (станция метро «Осокорки» – Луначарского), №442 (станция метро «Политехнический институт», кольцевой), №442-Д (станция метро «Политехнический институт», кольцевой), №453 (Контрактовая площадь – Рыбальский остров), №454 (ул. Потапова – Южный вокзал), №465 (пр. Свободы – Южный вокзал), №487 (станция метро «Харьковская» – Ремонтная), №499 (станция метро «Васильковская» – Облбольница), №500 (Контрактовая площадь – станция метро «Красный Хутор»), №502 (пр. Свободы –пр. Героев Сталинграда), №537 (станция метро «Нивки» – пл. Шевченко), №561 (станция метро «Святошин» – Чайка), №578 (станция метро «Левобережная» – Радужный), №599 (Луначарского – станция метро «Харьковская»).