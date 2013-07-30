Продавцы газет устроят митинг под КГГА

С продавцами прессы в метро не продлили сроки договоров / Фото: mk.ru

31 июля торговцы прессой в метро вместе с издателями будут бороться за свои рабочие места под зданием Киевской городской государственной администрации.

На митинг планируют выйти более сотни человек, сообщает «Сегодня».

«С людьми не продлили договора, срок действия которых истек 30 июня. Власти пока закрывают на это глаза и разрешают торговцам работать. Но нам нужна определенность», – говорит глава правления Фонда содействия развитию независимой прессы Марина Клюсова.

По ее словам, под зданием КГГА соберутся на час торговцы прессой и представители от столичных издателей, главное требование: создать рабочую группу, которая будет решать проблемы продавцов прессой на городском уровне.

Сейчас в метрополитене размещено порядка ста лотков с прессой, всего по городу – около 900 точек, включая сеть «Союзпечать». «Это немного: по общемировой практике на 1-2 тысячи населения необходима одна точка с прессой (то есть Киеву нужно 3 тысячи точек – ред.). Причем продаваться газеты и журналы должны в удобных местах, ведь, в отличие от еды, за прессой человек специально не пойдет», – объяснила Клюсова.

«Нам хочется получить четкий ответ от властей: когда решится вопрос с договорами на законную торговлю? Ведь я работаю на раскладке на станции метро «Левобережная», и мой лоток никому не мешает – стоит в сторонке. Каждый из нас хочет работать законно, чтобы не шарахаться от появления милиции. Для нас главное – стабильность», – утверждает одна из продавщиц газет.

Люди настроены решительно и говорят, что будут до конца отстаивать свои права. Кстати, по словам экспертов, на лотках в метрополитене реализуется около 35% тиражей ежедневной прессы.