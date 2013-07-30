Попов: Ситуацию с выборами в Киеве надо поставить на место

Попов не исключает, что Киевсовет и КГГА еще раз попросят Раду назначить выборы

Голова Киевской городской госадминистрации Александр Попов в очередной раз акцентирует внимание, что назначение выборов Киевского городского совета и городского головы является компетенцией Верховной Рады Украины.

Об этом Попов сказал в рамках интернет-конференции на портале ЛІГА.net.

Он напомнил, что Киевсовет уже направлял в парламент обращение с просьбой назначить выборы.

«Решение этого вопроса входит в компетенцию ВР и поэтому туда надо обращаться, что мы и делаем. Я думаю, в ближайшее время возможна подготовка еще одного обращения, например от депутатов Киевсовета, Киевской городской госадминистрации с просьбой определиться с перспективой выборов в Киеве. Этот вопрос еще не закрыт, он будет обсуждаться. Но еще раз хочу подчеркнуть, что это компетенция наших народных депутатов», – сказал Попов.

Он добавил, что, по его мнению, в Киеве ситуацию с выборами «надо поставить на свое место».