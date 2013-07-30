Активисты заблокировали скандальную стройку

Несколько сотен общественных активистов и жителей Печерского района провели митинг протеста против вырубки деревьев в Зверинецком урочище возле городской клинической больницы №12. Под давлением митингующих строители были вынуждены вывести технику за пределы участка.

Активисты в ожидании приезда главы КГГА Александра Попова

Строительство приобрело скандальную известность после того, как выяснилось, что коммунальное предприятие «Спецжитлофонд», получившее землю на ул. Профессора Подвысоцкого 4В под предлогом строительства жилья для медработников, планирует выставлять квартиры на продажу по рыночной цене.

Местные жители разрушают каменную конструкцию, подготовленную для торжественной закладки капсулы в фундамент элитной высотки.

Подготовительные работы начались в минувшие выходные. Участок с вековыми деревьями был обнесен строительным забором, появилась тяжелая строительная техника.

Инициаторам протеста выступили общественные организации «Форум спасения Киева» и «Киевляне, объединяемся!».

Как заявил глава ОО «Киевляне, объединяемся!» Александр Дядюк, «киевляне устали от произвола застройщиков и не будут мириться с уничтожением последних островков зелени в центре столицы. Мы готовы биться за каждое дерево», - подчеркнул он.

В ходе митинга активисты приняли решение обратиться в прокуратуру Печерского района г.Киева с требованием обжаловать незаконное выделение земельного участка под коммерческую застройку.