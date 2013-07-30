В Киеве трех рабочих ударило током

Пострадавшие госпитализированы / Фото: Корреспондент.net

В Киеве от поражения электрическим током пострадали трое рабочих.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве, несчастный случай произошел сегодня днем во время строительных работ по ул. Терещенковская, 26-25/10.

Выяснено, что строители проводили плановый ремонт кабеля возле парка Шевченко. Поднимая плитку перфоратором, трое мужчин натолкнулись на другой высоковольтный электрокабель мощностью 10 000 Вт.

1 мужчина в тяжелом состоянии и 2 мужчин в состоянии средней тяжести были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи. Примерный возраст пострадавших: 30-40 лет, говорится в сообщении.