Киевлянину за убийство двух женщин дали пожизненное

Суд также обязал осужденного уплатить родственникам убитых 750 тыс. грн / Фото: dozor.kharkov.ua

В Киеве к пожизненному лишению свободы приговорен 45-летний бывший работник столичного банка, который в 2011 году с особой жестокостью убил двух женщин в Святошинском районе, а их тела спрятал в лесу под Житомиром.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Святошинского района города Киева, установлено, что в течение недели жертвами злоумышленника стали две девушки, 19-ти и 26-ти лет, с которыми он знакомился во время ночных поездок в районе Кольцевой дороги.

Обеих пострадавших он отвез в свой дачный дом на околице столицы и убил. Потом убийца снял с женщин драгоценности. Тела своих жертв он завернул в полиэтилен и в багажнике автомобиля вывез в лес под Житомиром.

Оперативно-следственным путем правоохранителям удалось выйти на след подозреваемого и задержать его. В ходе досудебного следствия он указал на место, где спрятал тела женщин, а во время воссоздания преступлений детально показал, как лишал их жизни.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство» и ч. 1, 2 ст. 185 УК Украины «Кража».

Во время вынесения приговора суд поддержал позицию прокуратуры Святошинского района и приговорил злоумышленника к самому жесткому наказанию – пожизненному лишению свободы.

Кроме того, суд обязал осужденного уплатить родственникам убитых женщин почти 750 тыс. грн возмещения за материальный и моральный ущерб.