Киевские власти объяснили, почему развивают строительную отрасль

По словам Попова, одно рабочее место в строительстве создает пять рабочих мест в смежных отраслях

Реализация таких мощных инфраструктурных проектов, как реконструкция Почтовой площади, строительство новых станций метрополитена, доступного жилья и других способствует развитию строительной и смежных отраслей в Киеве.

Такое мнение высказал во вторник, 30 июля, председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов во время выездного совещания по вопросам реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади в Подольском районе столицы.

«Подсчитано, что одно рабочее место в строительстве создает пять рабочих мест в смежных отраслях. Вообще строительство – это та отрасль, которая наиболее способствует развитию экономики. Поэтому сегодня для Киева реализация задач и поручений Президента Украины по развитию строительной отрасли является приоритетным направлением. И для нас очень важна поддержка государства в вопросах реализации таких мощных инфраструктурных проектов, как строительство новых станций метрополитена, доступного жилья, реконструкция Почтовой площади», – отметил Александр Попов.

«Строительство этой развязки дает нам возможность фактически решить проблему сложного проезда по набережной Днепра, а также с левого берега города на правый. Этот проект удается реализовывать благодаря помощи правительства и поддержке Президента Украины, ведь государство сегодня вкладывает значительные средства в развитие инфраструктуры Киева», – отметил Александр Попов, добавив, что в рамках проекта предусмотрена организация пространства для пешеходов, комфортного отдыха у Днепра и в исторической части города – на Подоле.

Председатель КГГА напомнил, что правительство перечислило 100 млн грн на реконструкцию Почтовой площади, 96 млн грн – на строительство метро на ж/м Теремки, и 11 млн грн – на строительство комплекса водоснабжения на ж/м Осокорки-Северные и так далее. Однако город сегодня не может воспользоваться этими средствами, поскольку работа Киевсовета, который по закону должен распределить деньги, заблокирована. Александр Попов при этом выразил убеждение, что в ближайшее время депутаты проведут заседание и примут решение о финансировании строительства и социальных программ. По его словам, проведенные руководством Киева встречи с профсоюзами педагогов, медиков, со строителями доказали, что киевляне очень нуждаются в стабильной работе Киевсовета.

Напомним, что на сегодня завершен первый этап реконструкции развязки на Почтовой площади, что обеспечило бесперебойный проезд автомобильного транспорта по эстакаде с Владимирского спуска на ул. Набережно-Крещатицкую (движение открыто 25 мая 2013 года). 8 августа откроется движение по туннелю. Это поможет увеличить пропускную способность транспортного узла до 110 тысяч авто в сутки. Полностью завершить работы строители планируют до конца текущего года.