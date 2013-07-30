Жители Киевщины смогут записаться в РАГС через интернет

Также граждане смогут записаться online на прием в отделы госрегистрации прав на недвижимое имущество

С 1 августа 2013 года жители Киевской области смогут записаться на прием в отделы государственной регистрации актов гражданского состояния и отделы государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество регистрационных служб Главного управления юстиции в Киевской области через интернет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Укргосреестра.

Такой услугой смогут воспользоваться граждане, которые будут обращаться в Белоцерковское, Бориспольское, Броварское, Васильковское, Обуховское горрайонные и Вышгородское и Киево-Святошинское районные управления юстиции Киевской области.