В «Свободе» заявляют, что Герега созовет Киевсовет 6 августа

По словам Мирошниченко, на Герегу осуществляют давление

Народный депутат от ВО «Свобода» Игорь Мирошниченко заявляет, что секретарь Киевсовета Галина Герега «под давлением властной верхушки», вероятнее всего, созовет сессию Киевского городского совета на 6 августа.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

Мирошниченко отметил, что на этом заседании «регионалы» хотят «протолкнуть» решение о создании коммунального предприятия, через которое «власть будет собирать со столичных предпринимателей деньги за «опекунство» над их киосками».

«Регионалам» нужно легитимизировать Киевсовет, который потерял свои полномочия. Одна из основных причин – нежелание проводить выборы в столице. Партия регионов хочет и в дальнейшем продолжать узурпацию власти в Украине и в столице в частности. Есть информация о том, что на секретаря Киевсовета Герегу осуществляют давление, чтобы она 6 августа созвала сессию», – отметил «свободовец».

По словам Мирошниченко, на этой сессии запланировано создать «некое коммунальное предприятие, которое будет «опекаться» всеми малыми архитектурными формами – киосками». «Есть предприниматели, которые сегодня уплатили по 2 тысячи долларов за то, чтобы их киоски не трогали, а некое коммунальное предприятие будет их «крышевать». По нашей информации, с предпринимателей уже собрали около 4 миллионов долларов», – утверждает народный депутат.

Он добавил: «Если сессия не состоится, то деньги, очевидно, придется возвращать. Этого очень не хочется многим депутатам Киевсовета, которые уже утратили свои полномочия. Поэтому они будут делать все для того, чтобы сессия все же состоялась».

Мирошниченко заверил, что в случае, если все же удастся созвать сессию, «свободовцы» будут противостоять ее проведению. «Любые собрания Киевсовета являются незаконными, поскольку он утратил свое действие еще 2 июня», – отметил он.

Вместе с тем в Секретариате Киевсовета УНИАН сообщили, что на сегодняшний день нет распоряжения о проведении сессии 6 августа.

Также собеседник агентства отметил, что сейчас заместитель городского председателя – секретарь Киевсовета Герега находится в отпуске, который заканчивается 5 августа.

На вопрос, может ли Герега сразу после выхода на работу подписать соответствующее распоряжение о заседании, собеседник агентства ответил, что вряд ли, хотя Регламент предусматривает созыв сессии по срочным вопросам за сутки (УНИАН: согласно Регламенту Киевсовета, «решение о созыве сессии Киевсовета доводится до сведения депутатов Киевсовета и населения Киева не позже чем за десять дней до пленарного заседания Киевсовета, а в исключительных случаях, требующих срочного решения Киевсовета, не позже чем за день до пленарного заседания с указанием времени созыва, места проведения, мотивировкой неотложности и вопросов, которые предусматривается внести на рассмотрение Киевсовета»).

Как сообщал УНИАН, 11 июля секретарь Киевсовета Галина Герега закрыла сессию Киевского городского совета, а во время брифинга по окончании заседания отметила, что не исключает проведения внеочередной сессии Киевского городского совета.

Справка УНИАН. 11 июля в Киеве несколько сотен человек под флагами трех оппозиционных сил, а также независимые активисты протестовали против нелегитимного, по их мнению, заседания Киевсовета.

Также представители оппозиционных партий «Батькивщина», «УДАР» и «Свобода» заблокировали трибуну Киевсовета, заявляя, что Киевсовет утратил свою легитимность 2 июня 2013 года, когда завершился пятилетний срок полномочий нынешнего состава.

Оппозиция называла единственным условием возобновления работы сессии – обращение Киевсовета к Верховной Раде с просьбой провести в Киеве новые выборы.

Теперь руководство города ведет переговоры с политиками и профсоюзами относительно необходимости проведения заседания Киевсовета, на котором должны быть приняты неотложные социально-важные вопросы жизнедеятельности города.