Пострадавший от удара током рабочий получил 92% ожогов тела

Парень подключен к искусственной вентиляции легких / Фото: «Сегодня»

Трое рабочих, которые сегодня пострадали от поражения электрическим током в центре столицы, сейчас находятся в больнице.

Один из них находится в очень тяжелом состоянии. 21-летний парень получил 92% ожогов тела. Сейчас он подключен к искусственной вентиляции легких, сообщает ТСН.ua.

Двое других рабочих получили 10% и 2% ожогов. Все они молодые ребята – 21-23 года. Как рассказали спасатели, ребят ударило током в 10 тысяч вольт.