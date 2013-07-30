Две станции городской электрички закрывают на ремонт

В Киеве с 1 до 31 августа будут закрыты на реконструкцию платформы городской электрички «Зенит» и «Рубежовская».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры.

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«В связи с необходимостью проведения государственным территориально-отраслевым объединением (ГТОО) «Юго-Западная железная дорога» реконструкции парных пассажирских платформ остановок городской электрички «Зенит» и «Рубежовская» с 1 до 31 августа указанные платформы в обоих направлениях курсирования электрички будут закрыты для высадки и посадки пассажиров на них», - говорится в сообщении.

Профильный департамент просит прощения у киевлян и гостей города за временные неудобства.