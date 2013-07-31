Работники кинотеатра «Жовтень» заявляют, что их пытаются выселить

Выселить сотрудников «Жовтня» могут в рамках реорганизации коммунальных кинотеатров

Сотрудники старейшего киевского кинотеатра «Жовтень», который находится на Подоле, заявляют, что их пытаются выселить.

«Нас уже предупредили. От департамента коммунальной собственности мы получили письмо, в котором написано: «Отрабатывается вопрос о прекращении пользования и выселения ООО «Киноман» в судебном порядке». Срок арендного договора истекает в 2020 году. Но городские власти готовы разрывать договор через суд», – рассказала «Сегодня» директор кинотеатра «Жовтень» Людмила Горделадзе.

По ее словам, выселять их могут в рамках реорганизации коммунальных кинотеатров.

Напомним, коммунальная сеть «Киевкинофильм» по решению Киевсовета должна расшириться с 8 до 16 кинотеатров. Таким образом можно будет сэкономить деньги – например, часть персонала сможет работать на несколько кинотеатров – и проконтролировать, чтобы помещения не сдавались в аренду посторонним. Сейчас работают комиссии по реорганизации в кинотеатрах «Братислава», «Киевская Русь», «Лейпциг», «Ленинград», «Россия», «Флоренция», «Загреб», им. Шевченко.

«Многие кинотеатры без всяких договоров впускают на свою территорию арендаторов, получая в карман большие деньги. У горвласти нет намерений приватизировать эти кинотеатры или менять их целевое использование. Наша задача – сохранить их как единую систему и их ценовую политику. Киевсоветом было принято решение создать одно юридическое лицо, что сделает невозможным перепрофилирование кинотеатров», – утверждает председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов.

В КГГА говорят, что после этой процедуры кинотеатры будут работать, как и раньше, по доступным ценам (от 10 до 35 грн за сеанс). Реорганизацию планируют завершить до середины сентября. Но, по словам Горделадзе, просто присоединить «Жовтень» к КП «Киевкинофильм» не получится – его помещениями управляет не коммунальное предприятие, а ООО «Киноман», созданное сотрудниками кинотеатра. Журналисты обратились с запросом в КГГА по поводу этого конфликта, но в департаменте ответ еще не дали.

Напомним, «Жовтень» – старейший кинотеатр города, первый построенный после революции. Первый кинопоказ состоялся здесь 30 января 1931 года.