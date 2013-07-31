Столичная милиция задержала угонщика 9 автомобилей

Преступник угонял автомобили «ВАЗ» и «ДЭУ» / Фото: protraffik.ru

В Киеве задержан мужчина, который на протяжении нескольких лет угонял автомобили «ВАЗ» и «ДЭУ».

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью столичной милиции, похититель выбирал машины, которые точно не были оборудованы сигнализацией. С помощью специально сделанных ключей, которые он изготавливал сам, человек открывал дверь и, заведя машину, за две минуты исчезал.

Таким образом ему удалось завладеть 9-ю автомобилями по Киеву.

По данным милиции, преступник всегда хорошо готовился. Сначала он арендовал гараж сроком на месяц, потом покупал новый мобильный телефон и сим-карту, также только на период «дела», и уже потом выбирал автомобиль.

В гараже он разбирал авто на запчасти и их продавал. «С покупателями общался по тому же новому мобильному телефону. После последней проданной запчасти он карточку выбрасывал и аппарат менял», – отмечается в сообщении.

За каждую такую машину в разобранном виде с учетом всех автозапчастей злоумышленник зарабатывал 1500-2000 долл., сообщили в милиции.

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям сотрудников уголовного розыска Голосеевского райуправления милиции преступника задержали и предъявили ему обвинение по ч. 2, ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством, совершенное повторно).

При этом в милиции добавили, что преступник уже был ранее судим и отбыл наказание 10 лет заключения за угон автотранспорта.