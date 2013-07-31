В Киеве ночью горело кафе (фото)

Вспыхнуло тентовое покрытие павильона

30 июля в 2:50 на ул. Декабристов, 9 в Дарницком районе Киева, в отдельно стоящем павильоне кафе «Аманда» возник пожар на площади 70 кв. м.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве, охранник, работавший вблизи заведения, услышал странные звуки, после которых сразу же вспыхнуло тентовое покрытие павильона. Мужчина, не теряя времени, вызвал службу спасения.

В 3:10 спасатели 24-й Государственной пожарно-спасательной части оперативно ликвидировали пожар на площади 14 кв. м.

Погибших и травмированных нет. Убытки устанавливаются.

Фото: kyiv.mns.gov.ua