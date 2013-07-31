На столичных Осокорках откроется новая школа (фото)

В школе будут работать три компьютерных класса, лингафонные кабинеты, арт-студии

1 сентября в 6-м микрорайоне жилого массива Осокорки-Северные в Киеве откроется средняя общеобразовательная школа, рассчитанная на 980 учеников.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Помещение площадью 3502 кв. м активно готовят к вводу в эксплуатацию. Практически завершены все строительные и отделочные работы. Однако, по словам главы КГГА Александра Попова, существуют и некоторые сложности в процессе реализации этого проекта.

«У нас непростая ситуация с финансированием. Однако нам «подставляет плечо» Кабинет министров – мы ждем решения правительства, которым для города будет выделено около 42 миллионов гривен. Когда это произойдет, необходимо будет на заседании сессии Киевсовета скорректировать Программу социального и экономического развития города. Я уверен, что проблем не возникнет, и уже в сентябре здесь будут учиться дети», – подчеркнул Попов.

Он рассказал, что помещение учебного заведения будет сверхсовременным. В четырехэтажном здании обустроят спортивный зал и бассейн. В школе, которая по случаю празднования 1025-летия крещения Киевской Руси будет носить название «Киевская Русь», будут работать три компьютерных класса, лингафонные кабинеты, арт-студии и т.п.

«Но это только первый этап – на выполнение заданий Президента Украины по развитию строительной отрасли мы запроектировали рядом со школой возвести еще одно помещение. Планируется, что здесь расположится лицей «Интеллект», – сказал Попов.

Относительно инициативы родительского комитета лицея «Интеллект» по размещению лицея в помещении нового учебного заведения, Александр Попов отметил, что этот вопрос будет рассматриваться тогда, когда в школу зачислят детей, проживающих в этом микрорайоне.

«Сначала мы сформируем классы школы, чтобы в первую очередь удовлетворить потребности детей, живущих неподалеку. По предварительным подсчетам, здесь останутся свободные учебные помещения, в которых мы сможем разместить лицей «Интеллект», пока для него не построят отдельное помещение», – отметил глава КГГА.

Фото: пресс-служба КГГА