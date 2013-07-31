В авариях за день пострадали 9 киевлян
12:33, 31 июля 2013Киев
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Произошло 9 ДТП
Среди травмированных – пассажиры мопедов
За 30 июля сотрудники столичной ГАИ выявили 740 нарушений правил дорожного движения.
Одним из наиболее распространенных остается превышение скорости – 299 отклонений от правил, сообщает «Сегодня».
За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения отстранены 48 водителей.
За прошедшие сутки в столице зарегистрировано девять ДТП, в которых девять человек получили травмы. Среди травмированных – пассажиры мопедов.
Для того чтобы не стать участником ДТП, ГАИ советует водителям не превышать скорость, а также неуклонно придерживаться других требований Правил дорожного движения и не забывать о внимательности и осторожности за рулем.
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