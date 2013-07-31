В авариях за день пострадали 9 киевлян

Среди травмированных – пассажиры мопедов

За 30 июля сотрудники столичной ГАИ выявили 740 нарушений правил дорожного движения.

Одним из наиболее распространенных остается превышение скорости – 299 отклонений от правил, сообщает «Сегодня».

За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения отстранены 48 водителей.

За прошедшие сутки в столице зарегистрировано девять ДТП, в которых девять человек получили травмы. Среди травмированных – пассажиры мопедов.

Для того чтобы не стать участником ДТП, ГАИ советует водителям не превышать скорость, а также неуклонно придерживаться других требований Правил дорожного движения и не забывать о внимательности и осторожности за рулем.