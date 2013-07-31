В собственность Киева за два года возвращено 2000 га земли

Общая стоимость возвращенной земли составляет 3,5 млрд грн / Фото: «Земприват»

При вмешательстве столичной прокуратуры в течение 2011-2013 гг. территориальной общине возвращено более 2000 га земель общей стоимостью около 3,5 млрд гривен, которые были противоправно переданы в аренду или незаконно отчуждены.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, в частности, за последние два года прокуратура опротестовала 191 решение в сфере земельных отношений, принятое Киевским горсоветом с 2007 года.

По результатам рассмотрения документов прокурорского реагирования на данное время уже отменено 151 такое решение. Как следствие, территориальной общине возвращено более 2000 га земли, что равно площади одного из районных центров в Киевской области – города Васильков.