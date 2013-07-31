На Киевщине пьяный водитель сбил на обочине двух девушек

Водителю грозит от трех до восьми лет тюрьмы / Фото: timeszp.com

В селе Гоголев Броварского района Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали две 19-летние девушки.

Как сообщает пресс-служба Броварского горотдела ГУМВД Украины в Киевской области, нетрезвый 40-летний водитель выехал на обочину и совершил наезд на двух пешеходов. С тяжелыми травмами девушек доставили в больницу.

После проведения экспертизы по содержанию алкоголя в крови водителя доставили в горотдел милиции. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Следственным отделом данное событие внесено в единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Следует отметить, что с начала года на территории Броварского района было совершено 97 ДТП, в которых 123 человека получили телесные повреждения и 23 погибли. Среди пострадавших в транспортных происшествиях – 9 детей.