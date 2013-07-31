В Киеве установили скульптуры Иоанна Крестителя и князя Владимира (фото)
14:24, 31 июля 2013Киев
0
Скульптурная композиция – на набережной Днепра
Авторы на фоне созданной скульптурной композиции
На набережной Днепра появились две скульптурные композиции, посвященные Крещению Руси.
В арках на подпорной стене набережной установили фигуры Иоанна Крестителя и святого князя Владимира, сообщают «Вести».
А на Пейзажной аллее появилась новая скульптура Константина Скритуцкого – фонтан в виде золотой гривны. Он состоит из двух чаш и символа гривны. Прозрачная вода, циркулирующая по знаку, символизирует чистые финансовые потоки.
Скульптура сделана из стеклопластика и камня, украшена мозаикой. А в каждой чаше вместо одного кусочка мозаики – по металлической гривне.
Фото: «Вести»
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter