Киевские власти обязали застройщиков возводить школы и амбулатории

По словам Попова, строительство соцобъектов является приоритетным направлением развития строительства / Фото: КГГА

Столичная власть положила конец практике «социальной безответственности» строителей. Если раньше город давал разрешения застройщикам на строительство многоквартирных домов, «забывая» о необходимости сооружения соответствующей социальной инфраструктуры, то сегодня застройка микрорайонов невозможна без строительства школ, детских садов, амбулаторий семейной медицины. Кроме того, город исправляет ошибки предыдущих лет, строя школы и детсады там, где они необходимы, но отсутствуют.

Как отметил председатель Киевгорадминистрации Александр Попов во время инспекции строительства школы на жилом массиве Осокорки-Северные, это общеобразовательное учреждение, рассчитанное на 980 учеников, – именно такой случай. «Мы в долгу перед жителями жилмассива, ведь когда он застраивался, бесспорно, должны были возводиться и объекты социальной инфраструктуры. Два года назад мы открыли здесь детский сад, а в этом году к 1 сентября откроем и школу», – рассказал глава КГГА.

По словам руководителя КГГА, строительство объектов социального назначения – важная составляющая заданий Президента Украины Виктора Януковича по развитию строительной отрасли. «Строительство доступного жилья, школ, детских садов является приоритетными направлениями, реализация которых будет способствовать развитию строительства в столице. Государство оказывает существенную помощь городу в строительстве таких объектов. В частности, мы ждем решения правительства, которым для города будет выделено около 42 миллионов гривен. Когда это произойдет, необходимо будет на заседании сессии Киевсовета скорректировать Программу социального и экономического развития города. Я уверен, что проблем не возникнет и уже в сентябре здесь будут учиться дети», – сказал Александр Попов.

Новая четырехэтажная школа на жилищном массиве Осокорки-Северные будет называться «Киевская Русь» – по случаю 1025-летия крещения Киевской Руси, которое состоялось на днях в столице Украины. В школе, которая откроет двери для столичных детей 1 сентября 2013 года, будет бассейн, спортзал, три компьютерных класса, лингафонные кабинеты, арт-студии и т.п. В планах городских властей – строительство рядом с новой школой еще одного здания, в котором разместится лицей «Интеллект».

Напомним, ранее председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов заявил, что будет жестко контролировать выполнение строительными компаниями обязательств по строительству объектов социальной инфраструктуры: детских садов, школ, лечебных учреждений, доступного жилья и т.д.