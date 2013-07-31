Столичные профсоюзы потребуют созвать Киевсовет

По мнению представителей профсоюзов, Герега не использует все возможности для возобновления работы Киевсовета

Представители столичных профсоюзов на завтрашнем общегородском собрании представителей профсоюзов Киева намерены жестко поставить вопрос о разблокировании сессии Киевсовета.

Об этом сообщил источник в Киевском горсовете профсоюзов, передает ТСН.ua.

«Настроения среди людей чрезвычайно решительные. Скорее всего, завтра будет серьезный разговор с городской властью и требование принять меры по разблокированию работы Киеврады и принятию решений по социальным вопросам», – отметил источник.

По его словам, сегодня «телефоны профсоюзных организаций врачей, учителей, социальных работников, работников культуры обрывают люди, которые, мягко говоря, сильно озабочены перспективой не получить городские надбавки. Для бюджетников это существенные суммы, их потеря ощутимо скажется на семейных бюджетах. Поэтому люди волнуются. Профсоюзы в такой ситуации не могут не реагировать. И реакция будет адекватной», – сказал собеседник.

По его словам, киевляне уже сегодня озвучивают готовность выйти на Крещатик и требовать проведения социальной сессии. «Мы пытаемся объяснить, что как раз власть в данном случае заинтересована, чтобы Киевсовет работал. Но мы считаем, что сами депутаты и Герега не используют все возможности, чтобы в рамках закона обеспечить работу представительского органа. Киевсовет должен действовать более решительно, через суды, прокуратуру требуя соблюдения законности. Для этого есть все юридические основания, включая решение Конституционного суда о том, что Киевсовет должен работать до 2015 года», – сказал собеседник, добавив, что «профсоюзы будут жестко требовать от Киевсовета начать работу».

В пресс-службе Киевской городской государственной администрации напоминают, что в результате вмешательства отдельных парламентариев из фракций «Батькивщины» и «Свободы» в работу Киевсовета 11 июля не были приняты решения о выделении средств на выплату муниципальных надбавок работникам бюджетной сферы, на подготовку городского хозяйства, в том числе школ и детских садов к отопительному сезону, а также на финансирование многих инфраструктурных проектов. За последние месяцы в городском бюджете аккумулированы ресурсы, необходимые для решения целого ряда социальных и хозяйственных проблем. Но финансирование этих расходов исполнительная власть может осуществить исключительно по решению депутатов городского совета.

Срыв только одного заседания Киевсовета привел к тому, что работники бюджетной сферы не получили муниципальных надбавок на общую сумму 98,5 млн грн. Учителя потеряли 63,5 млн грн, врачи – 28,3 млн грн, работники культуры – 4,2 млн грн, работники отрасли «Физическая культура и спорт» – 2,0 млн грн, социальные работники – 0,5 млн грн. Также 1,2 млн грн не получат за участие в общественных работах люди, которые находятся на учете в центрах занятости.

1 августа состоится Общегородское собрание представителей профсоюзов Киева, посвященное обсуждению проблемы финансирования жизнедеятельности столицы и невыплаты заработной платы работникам бюджетной сферы города.