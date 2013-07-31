Коммунальщики выкопали деревья, высаженные к юбилею Крещения Руси (фото)

Деревья выкопали и вывезли в неизвестном направлении

После празднования 1025-летия Крещения Руси в Киеве, когда высокопоставленные гости уехали, коммунальщики начали убирать «декорации», которые киевляне приняли за элементы благоустройства города.

Возле колонны Магдебургского права «Киевзеленстрой» выкопал и вывез в неизвестном направлении деревья, высаженные за несколько дней до приезда иностранных гостей на мероприятия по празднованию Дня крещения Руси, сообщает iPress.

Фотографию процесса «благоустройства наоборот» выложил на своей странице в сети Facebook Славон Пономарь.

Ранее он также выложил фото, на котором видно, что деревья посажены не в землю, а в большие вазоны, закопанные в клумбы.

В комментариях под фотографией на странице «Неинтересный Киев» пользователь Жорж Велюров отметил, что в качестве декораций были использованы не только деревья, но и урны на набережной.

«Добавлю в тему, в пнд с утра, проезжая по набережной на веле удивился, что там через каждые метров 30 выставили по свежевыкрашенной урне, тем более они все были железобетонные, те, которые поубирали в связи с терактами, вечером осталась половина, во вторник уже убрали совсем, теперь, как положено – просто растут горы мусора в мешках и просто так», – написал он.

Напомним, на подготовку Киева к торжественным мероприятиям из бюджета было выделено 30 млн грн.

Фото: Facebook Славона Пономаря