Попов в октябре отрепетирует уборку мартовского снега

Попов уверяет, что подготовка к зиме идет по графику

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов уверяет, что подготовка к зиме в столице идет по графику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам после завершения совещания под председательством вице-премьер-министра Александра Вилкула, которое почти 2,5 часа проходило в КГГА и касалось вопросов гражданской защиты населения и подготовки города к осенне-зимнему периоду.

«Что касается подготовки к отопительному сезону, то практически все службы, которые заняты в этом процессе, доложили о ситуации. Сегодня мы идем по графику, по плану. Не вызывает сегодня серьезной тревоги состояние подготовки», – сказал Попов.

В то же время он прибавил, что с учетом ситуации с изменением климатических условий и осадками в столице в первой половине 2013 года решено организовать совместные учения нескольких служб и ведомств по ликвидации последствий ненастья.

«Мы договорились, что согласно подготовленным планами в качестве реакции на те события, недостатки, которые были весной, мы в конце октября проведем учения совместно со службой гражданской обороны, Министерством обороны, ГАИ, МВД, КГГА. Смоделируем ситуацию, например, пошел такой же снег...», – сказал Попов.

По его словам, результатом этих учений должен стать отработанный механизм реагирования каждой службы на чрезвычайные ситуации.