Свободовцы предлагают, чтобы метро в Киеве работало круглосуточно

Киевское метро хотят перевести на круглосуточный режим

Народные депутаты Украины Игорь Мирошниченко и Александр Мирный (оба из фракции партии “Свобода”) внесли на рассмотрение парламента проект закона "О внесении изменений в статью 5 Закона Украины "О городском электрическом транспорте" (относительно введения круглосуточной перевозки пассажиров Киевским метрополитеном).

В комментарии УНИАН Мирошниченко отметил, что “это необходимо для удобства граждан”. “А также это и туристическое развитие города, и его ночной жизни, которая также приносит прибыль в бюджет столицы Украины”, - добавил он.

Депутат считает, что такую инициативу “люди поддерживают”.

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“Мы, правда, знаем, что есть заключения некоторые относительно того, что ночное время используется (работниками метро) для технологического перерыва. Но у меня возникает простой вопрос: почему в мире хватает часа или 45 минут для этого?” - отметил он.

Мирошниченко подчеркнул, что в случае принятия изменений к закону и перевода режима работы метрополитена в круглосуточный, “это добавит удобств киевлянам и гостям города”.

Он считает “достаточно высокими перспективы” поддержки данного законопроекта в парламенте, особенно теми депутатами, которые “хоть иногда ездят в метро”.

“Мы ездим в метро, мы знаем, что есть такая проблема”, - добавил Мирошниченко.