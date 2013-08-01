В Киеве квартирных мошенников осудили на 9 лет

Организатор банды получил 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества / Фото: opgks.info

Столичная прокуратура поддержала государственное обвинение по резонансному уголовному делу в отношении 12 членов ОПГ, которые с использованием поддельных документов продавали жилье киевлян, а также закладывали его в банки под миллионные кредиты.

Убытки, нанесенные квартирными мошенниками, составили почти 15 млн гривень, сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева.

По информации прокуратуры, преступная группа действовала на территории столицы в течение 2008-2009 годов. Злоумышленники подыскивали квартиры, которые сдавались в аренду, и в дальнейшем, злоупотребляя доверием владельцев, под разными поводами получали от них копии правоустанавливающих документов на жилье.

Впоследствии мошенническим путем преступники изготовляли оригиналы этих документов, по которым продавали квартиры другим гражданам.

Таким способом мошенники реализовали 3 квартиры в разных районах столицы, присвоив около 6,7 млн гривень.

Кроме того, по подобной схеме злоумышленники обманули и несколько столичных банков. Подставные лица, выполняя указания женщины-организатора ОПГ, представляли в финучреждения поддельные правоустанавливающие документы на жилые помещения, и в дальнейшем получали под залог этого имущества денежные кредиты. Общая сумма убытков, причиненная банковским учреждениям, составляет около 8 млн грн.

По результатам досудебного следствия, которое проводил следственный отдел прокуратуры города Киева, участникам было предъявлено обвинение в подделке документов (ст. 358 Уголовного кодекса Украины) и мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ст. 190 УКУ).

После длительного судебного разбирательства суд согласился с доводами государственного обвинения, признал всех фигурантов уголовного дела виновными в совершении указанных преступлений и осудил организатора преступной группы к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Еще десять членов ОПГ получили от 5 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества в зависимости от роли, которую они исполняли в мошеннической схеме. Один человек будет отбывать условный срок.