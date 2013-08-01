В КГГА уверяют, что закрывать «Жовтень» не собираются

Столичные власти обвиняют коммунальные кинотеатры в самоуправстве

Киевские власти не планируют закрывать старейший в Киеве кинотеатр «Жовтень».

В КГГА говорят, что письмо, которое получил кинотеатр, – лишь следствие реформ, которые проводят в этой сфере: якобы коммунальные кинотеатры делают, что хотят и никому ничего не платят, сообщают «Вести».

По словам директора «Жовтня» Людмилы Горделадзе, им пришло письмо с предупреждением, что власти в судебном порядке собираются расторгнуть с коллективом договор.

«Мы уже десять лет боремся за кинотеатр. Суд в 2005 году обязал власти заключить с нами договор аренды. Представители бывшего мэра Черновецкого подавали на нас в суд и проиграли все четыре инстанции. Мы продолжаем работать по договору, который действителен, несмотря на то, что город со своей стороны так его и не подписал. Нам обещали, что Киеврада даст добро на это. А теперь выясняется, что собираются нас снова выселять в судебном порядке», – рассказала изданию Горделадзе.

В департаменте коммунальной собственности утверждают, что договор не перезаключали из-за того, что кинотеатр не провел оценку имущества в положенные сроки. А в КГГА уверяют, что «Жовтень» закрывать не намерены. Просто власти наводят порядок.

«За несколько лет успели под видом трудовых коллективов передать частникам многие кинотеатры, бюджет от них получает копейки, куда уходит остальное? У нас был случай, когда один директор заключил с собой договор на пожизненную работу. Другой баррикадировался в своем кабинете. Сами кинотеатры – в ужасном состоянии, ничего в них не обновлялось. Мы хотим вернуть их, объединить в КП «Киевкинофильм», найти инвестора, который привел бы их в порядок», – рассказал замглавы КГГА Виктор Корж.