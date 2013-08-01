В Киеве ночью горела иномарка (видео)

Сгорел моторный отсек, поврежден салон, капот, багажное отделение / Фото: kyiv.mns.gov.ua

31 июля в 3:51 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в автомобиле Seat Toledo, который был припаркован во дворе 12-этажного жилого дома по ул. Васильченко, 3.

По указанному адресу прибыли спасатели 3-й Государственной пожарно-спасательной части Соломенского района. Тушение проводилось стволом «Б» с установкой автоцистерны на пожарный гидрант. В 4:14 пожарные ликвидировали возгорание, сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

В результате пожара сгорел моторный отсек, поврежден салон, капот, багажное отделение и панель управления автомобиля.

Причина пожара и материальный ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются.

Видео: kyiv.mns.gov.ua