В «Киевзеленстрое» говорят, что деревья с набережной увезли удобрять

Коммунальщики выкопали 8 из 15 высаженных акаций / Фото: Facebook Славона Пономаря

8 из 15 акаций, высаженных недавно возле колонны Магдебургского права в Киеве, были вывезены на базу предприятия для удобрения.

Об этом сообщает «Сегодня» со ссылкой на пресс-службу КП «Киевзеленстрой».

«Деревья в кадках необходимо периодически удобрять. Для этого из кадок необходимо высыпать грунт и смешать его с питательными веществами. Через пару недель их вернут на место», – рассказали в коммунальном предприятии.

Напомним, что через пару дней после окончания празднования 1025-летия Крещения Руси столичные коммунальщики начали работу по демонтажу зеленых насаждений возле колонны Магдебургского права.

В частности, коммунальщики неподалеку от памятника начали выкапывать и вывозить в неизвестном направлении деревья, высаженные накануне визита высокопоставленных гостей.