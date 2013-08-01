В столице критическая ситуация с муниципальными надбавками – депутат Киевсовета

Оппозицию приглашают послушать мнение киевлян о блокированном Киевсовете

Киевляне чрезвычайно обеспокоены тем, что из-за блокирования отдельными парламентскими силами Киевсовет фактически лишен возможности работать.

Об этом рассказала депутат Киевсовета заместитель главы постоянной комиссии по вопросам гуманитарной политики Зоя Миронова.

«На встречах избиратели сегодня часто спрашивают, что будет с Киевсоветом, когда возобновится нормальная работа органа местного самоуправления. Людей волнуют вопросы, для решения которых требуется стабильное функционирование Киевсовета. Я стараюсь успокоить киевлян. Говорю, что депутаты ни на день не прекращали работу. Потому что на самом деле депутат защищает интересы киевлян не в сессионном зале. К примеру, наша комиссия по вопросам гуманитарной политики продолжает работать над проектами решений в области социальной политики, здравоохранения, образования. Но все-таки утверждение решений – очень важная функция Киевсовета, и блокирование этой функции сводит на нет все наши усилия», – отметила Зоя Миронова.

По ее словам, критическая ситуация из-за блокирования Киевсовета сложилась с выплатами муниципальных надбавок учителям, медикам, социальным работникам и работникам культуры. «Решение о выделении средств на выплату муниципальных надбавок готово, и Киевсовет готов его утвердить немедленно, как только будет разблокирована работа. Пока же, к сожалению, мы можем лишь утешать работников бюджетной сферы, надеясь, что все-таки политики одумаются и дадут нам возможность решить насущные городские проблемы», – сказала Зоя Миронова.

Депутат также добавила, что готова пригласить народных депутатов из «Батькивщины» и «Свободы» на свои встречи с избирателями, «чтобы политики, которые блокируют нашу работу, лично услышали, что думает об их поступках народ», – сказала Зоя Миронова.

Напомним, что 1 августа состоится Общегородское собрание представителей профсоюзов Киева, посвященное обсуждению проблемы финансирования жизнедеятельности столицы и невыплаты заработной платы работникам бюджетной сферы города. По информации СМИ, представители профсоюзов намерены поставить перед городской властью жесткое требование разблокировать работу Киевсовета, используя для этого все законные возможности.

В пресс-службе КГГА напоминают, что работа Киевсовета была заблокирована отдельными политическими силами 11 июля. В итоге до сих пор не решен ряд социальных вопросов, в частности финансирование муниципальных надбавок работникам бюджетной сферы, финансирование инфраструктурных проектов, таких как станция метро «Теремки», реконструкция Почтовой площади и т.п.