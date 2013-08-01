На Почтовой площади начали строить торговый центр

Торговый центр на Почтовой площади будет напоминать «Глобус» на Майдане

Под Почтовой площадью в Киеве уже начали строить торговый центр, а через некоторое время рядом появится и многоуровневый паркинг.

В планах – прогулочная зона вдоль Днепра с ресторанами и лавочками, сообщают «Вести».

О том, что строительство ТРЦ на Почтовой уже началось, изданию рассказал архитектор Андрей Миргородский, который отвечает за реконструкцию всей пешеходной части площади. «Строительство ТРЦ уже идет, сейчас бурят сваи. Думаем, что торговый центр закончим к концу года, к моменту сдачи всей площади», – рассказал Миргородский.

По его словам, тут не будет дорогих бутиков. «Центр рассчитан на среднего покупателя. Вход в него будет стеклянным, при входе разместятся экскурсионное бюро и большое турагентство. Сам центр чем-то будет напоминать «Глобус» на Майдане. Здесь будет два уровня, где разместятся банк, аптека, большой цветочный магазин, развлекательные зоны, а также фудкорт», – говорит архитектор.

Финансировать стройку будет инвестор – английская компания (правда, в бизнес-кругах говорят, что эта компания принадлежит украинским бизнесменам – ред.).

На площади также оборудуют паркинг, правда, немного в стороне. «Сейчас рассматривается вариант строительства четырехуровневого паркинга слева от здания «Киевпасстранса». Там сможет поместиться около 500 машин, и строиться он будет тоже за счет инвестора», – отметил Миргородский. Ранее паркинг планировался на месте ТРЦ, поэтому стоянку перенесли.

Саму же площадь после реконструкции украсит светомузыкальный фонтан, здесь же появится прокат велосипедов. К набережной можно будет спуститься по широкой лестнице. «У властей есть желание сделать развлекательную набережную, такую, как на Оболони – с кафешками, ресторанами», – говорит архитектор.

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий Голубченко подтвердил эту информацию. «Набережную действительно облагородим. Появятся скамейки, хорошая прогулочная зона и красивые причалы для катеров», – пообещал он.

Фото: «Вести»