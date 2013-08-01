В Десятинном переулке в Киеве установили памятник дерибану (фото)

Памятник представляет собой кулак, держащий вилку, которой дерибанят земли Киева / Фото: «Сегодня»

В Десятинном переулке, 3-5, перед забором, который установил застройщик, общественные активисты и художники установили памятник Дерибану.

Как передает корреспондент УНИАН, памятник изготовили за собственные средства общественные организации «Андреевско-пейзажная инициатива» и «Киевская живопись».

Памятник Дерибану – это большой кулак, держащий вилку, которой, по словам защитников Десятинного переулка, дерибанят исторические земли Киева.

Как отметил руководитель «Киевской живописи» Михаил Ерухимович, акция проводится с целью привлечь внимание органов власти и киевлян к тому, что происходит в буферной зоне заповедника «София Киевская».

Он отметил, что, несмотря на решение судов о запрещении проведения по адресу переулок Десятинный, 3-5, каких-либо земельных и строительных работ, застройщик пытается вести строительство.

После установления памятника Дерибану организаторы акции отправились в прокуратуру Киева на улицу Предславинскую, где будут требовать вынести предписание Инспекции государственного строительного контроля об отмене разрешения на строительство на указанном строительном участке.

На соседнем со строительством здании активисты повесили плакат, на котором написали фамилии людей, которые, как они утверждают, виновны в начале этого строительства.

«Они уродуют Киев. Вернется сторицей. Патриарх Филарет, Андрей Винграновский, Владимир Зубик, Назар Городецкий», – написано на плакате.

Как отметила адвокат Марина Соловьева, отстаивающая в суде интересы защитников Десятинного переулка, застройщик нарушает решение Окружного административного суда Киева, а именно постановление от 11 июня, которым отменено решение Киевсовета об отводе земли по адресу: Десятинный переулок, 3-5, и запрещены земельные и строительные работы.

Она отметила, что община должна отстоять эту землю, поскольку, по данным археологов, на участке находятся остатки фундаментов двухэтажного каменного дворца Х века, который мог быть резиденцией князя Владимира.

Как отметила Соловьева, в соответствии с проектом строительства, представленного УПЦ, на этом участке вскоре могут построить высотный административно-хозяйственный комплекс, который абсолютно не вписывается в ансамбль старого города и, более того, «похоронит» все исторические остатки фундамента дворца Владимира.

Она убеждена, что на этом земельном участке не могут вестись никакие строительные работы, здесь должны быть проведены археологические работы и консервирование остатков исторического здания.